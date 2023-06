LIVE. Na ondervraging van zo’n zeven uur: advocaat MGN heeft geen vragen meer voor prins Harry

Royalty Marathon-ondervra­ging van prins Harry zit er voorlopig op, woensdag wordt 'telefoon­hac­king'-zaak hervat

Prins Harry (38) hield dinsdag na een urenlange ondervraging in de Londense rechtbank voet bij stuk. Britse tabloids hebben wel degelijk gevoelige informatie over hem verkregen via omkoping en telefoonhacking. Toch blijft het moeilijk om die beschuldiging te staven met concreet bewijsmateriaal. Op woensdag wordt de ondervraging van de Britse royal hervat. Dat kan u dan opnieuw op de voet volgen bij ons.