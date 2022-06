LIVE. Meer dan 3.500 lichten over de hele wereld voor Queen Elizabeth

RoyaltyDe Queen sluit deze jubileumdag af met een ceremonie met lichtbakens. In totaal worden er in het Verenigd Koninkrijk en in de hoofdsteden van de landen van het Gemenebest meer dan 3.500 lichten aangestoken. Eerder deze avond raakte ook al bekend dat koningin Elizabeth de kerkdienst in St Paul’s Cathedral morgen niet zal bijwonen. Dat meldde Buckingham Palace in een persbericht. “De Queen heeft erg genoten van de parade vandaag, maar ervoer wat ongemak.”

In een officiële verklaring laat Buckingham Palace weten dat Queen Elizabeth morgen niet aanwezig zal zijn bij de dankdienst ter ere van haar 70-jarig jubileum op de troont. “De Queen heeft erg genoten van de parade vandaag, maar ervoer wat ongemak. Daarom heeft Hare Majesteit met grote tegenzin beslist dat ze morgen niet aanwezig zal zijn op de Nationale Thanksgiving-dienst in St Paul’s Cathedral.” Koningin Elizabeth zou last hebben van mobiliteitsproblemen. Ze zal deze avond wel nog deelnemen aan het Beacon-verlichtingsevenement in Windsor Castle. “De Queen wil wel iedereen bedanken die vandaag zo gedenkwaardig heeft gemaakt", laat Buckingham Palace ook nog weten.

In dit artikel houden wij je op de hoogte met een overzicht van alle opmerkelijke momenten.

Eerste jubileumdag wordt afgesloten met lichtceremonie

De Queen sluit deze jubileumdag af met een ceremonie met lichtbakens. In totaal worden er in het Verenigd Koninkrijk en in de hoofdsteden van de landen van het Gemenebest meer dan 3.500 lichten aangestoken.

Prins Andrew heeft corona en zegt kerkdienst af

Prins Andrew is besmet geraakt met Covid-19 en zal vrijdag niet langer de dienst in St Paul’s Cathedral bijwonen, maakt Buckingham Palace bekend. “Na het uitvoeren van een routinetest heeft de hertog positief getest. Hij zal met spijt in het hart de dienst van morgen niet meer bijwonen”, aldus een woordvoerder van het paleis. Volgens de Britse media had Andrew de afgelopen dagen nog contact met de koningin, maar liet hij regelmatig tests uitvoeren uit voorzorg. Sinds hij positief testte zou hij zijn moeder niet meer ontmoet hebben.

Opmerkelijk: gisteren werd de hertog van York nog gefotografeerd tijdens het paardrijden op het Royal Estate in Windsor, waar hij woont. De 62-jarige prins zag er volgens de Britse media “goed gehumeurd” uit.

Britse royals verzamelen op balkon

De Britse royals hebben zich vanmiddag verzameld op het balkon van Buckingham Palace. Er werd een beduidend kleinere groep familieleden opgetrommeld dan in het verleden. Op voorhand had het paleis al aangekondigd dat Elizabeth enkel zou vergezeld worden door “leden van de Koninklijke Familie die op dit moment officiële taken op zich nemen in naam van de Queen.” En dat betekent dat prins Harry en prins Andrew er allebei niet bij waren.



Prins Harry werd uitgesloten omdat hij en z’n vrouw Meghan al sinds 2020 geen deel meer uitmaken van de groep ‘werkende royals’. Tijdens de veelbesproken ‘Megxit’ kondigden ze aan een stap terug te doen uit het koninklijke leven. Ook prins Andrew maakt geen deel meer uit van de werkende royals: hij moest noodgedwongen een stap terug doen vanwege zijn banden met Jeffrey Epstein. De prins werd bovendien ook zelf beschuldigd van het seksueel misbruik van Virginia Giuffre. Hoewel hij het misbruik altijd ontkend heeft, trof hij in februari wel een schikking met de vrouw.

Prins Louis gaat met alle aandacht lopen

Op het balkon ging prins Louis, de 4-jarige zoon van prins William en Kate Middleton, met alle aandacht lopen. Hij had klaarblijkelijk niet veel zin in het gebeuren en liet dat ook duidelijk blijken. Op de sociale media gingen de beelden van de jonge prins meteen viraal. Het was trouwens nog maar de tweede keer dat prins Louis op het beroemde balkon verscheen, de eerste keer was tijdens de Trooping the Colour-parade in 2019.

‘Matrozenpakje’ van zijn vader

Ook opvallend: het ‘matrozenpakje’ dat prins Louis droeg, komt uit de kleerkast van zijn vader. William droeg het bewuste blauwe ensemble onder meer toen hij als piepjonge prins verscheen op het balkon in juni 1985.

Daar zijn prins Harry en Meghan Markle

Prins Harry en Meghan Markle werden ondertussen voor het eerst gezien tijdens de feestelijkheden. De hertog en hertogin van Sussex verblijven sinds woensdag in Londen en volgden de vieringen vandaag vanuit een kantoor op Buckingham Palace, samen met enkele andere leden van de koninklijke familie. In 2018 en 2019 maakten Harry en Meghan nog actief deel uit van Trooping the Colour. Ze reden toen mee in een van de koetsen van Buckingham Palace naar Horse Guards Parade.

Harry werd gefotografeerd door de openstaande deuren van het paleis, waar hij zonder zijn militaire uniform (dat hij niet meer mag dragen sinds hij afstand nam van zijn koninklijke taken) een praatje maakte met Edward, de hertog van Kent. Een fotograaf spotte Meghan dan weer terwijl ze geanimeerd praatte met de jongste familieleden, Savannah en Isla Phillips en Lena en Mia Tindall. Zij zijn allen achterkleinkinderen van koningin Elizabeth.

Harry en Meghan worden morgen wel verwacht tijdens de dienst in St Paul’s Cathedral. Daarnaast zouden ze zaterdag een verjaardagsfeestje hebben gepland voor de eerste verjaardag van hun dochter Lilibet, waar de Queen bij aanwezig zou zijn.

Tienduizenden Britten juichen voor de Queen

Duizenden Britten hebben koningin Elizabeth toegejuicht tijdens de balkonscène. Vrijwel de hele Mall, de bekende straat voor het paleis, stond vol. De tienduizenden mensen juichten de koningin niet alleen toe, maar trakteerden haar meermaals op een driemaal ‘hooray’.

Vanwege het jubileum van de koningin vlogen liefst 70 toestellen in diverse formaties over het paleis, meer dan drie keer het aantal dat tijdens de laatste normale parade in 2019 werd gebruikt. De koningin had een zonnebril opgezet, keek met een brede lach toe en zwaaide met haar familie naar het toegestroomde publiek.

Van president biden tot Paul McCartney: felicitaties voor de Queen uit alle hoeken

De felicitaties voor de Queen komen ondertussen van overal. Zo stuurde Paus Franciscus Elizabeth een telegram waarin hij haar, haar familie en de gehele Britse bevolking “eenheid, welvaart en vrede” wenst. Ook de Deense koningin Margrethe stuurde een telegram richting Londen: ze noemt het jubileum van Elizabeth een “ongekende en opmerkelijke prestatie” van historische waarde. De Queen is volgens haar altijd een “onwankelbare aanwezigheid” geweest.

De Franse president Emmanuel Macron noemt Elizabeth dan weer “de gouden draad” die Frankrijk met Groot-Brittannië verbindt en spreekt van een “oprechte en diepe vriendschap”. Ook muzikant Paul McCartney feliciteert Elizabeth: hij spreekt op Twitter bij een foto waarop hij en de koningin staan van “zeventig prachtige jaren” als koningin.

Queen Elizabeth maakt eerste opwachting op het balkon

Koningin Elizabeth heeft aan het einde van de Trooping the Colour-parade haar eerste opwachting gemaakt op het balkon van Buckingham Palace. Naast haar neef Edward, de hertog van Kent, inspecteerde ze de troepen die een voor een per paard langsreden of voorbij marcheerden. Normaal gesproken doet de koningin dat op Horse Guards Parade, maar vanwege haar broze gezondheid bleef Elizabeth achter op het paleis. Haar zoon prins Charles nam voor zijn moeder het militair saluut af op Horse Guards Parade.

Elizabeth verscheen op het balkon in een lichtblauw pak met bijpassende hoed. De 96-jarige vorstin maakte ook gebruik van een wandelstok. De hertog van Kent is de kolonel van de Scots Guards en vergezelde de koningin vorig jaar ook al toen de parade achter gesloten deuren plaatsvond op Windsor Castle.

Demonstranten verstoren militaire optocht

Kort voor het begin van de militaire parade hebben zeker vier mensen de optocht van de soldaten verstoord. Drie mannen renden donderdag The Mall op en gingen op de grond liggen toen de militaire kapel eraan kwam, zo was te zien op televisiezender Sky News. Eén iemand liep enkele meter voor de soldaten en toonde een papier. Wat daarop stond, is voorlopig onduidelijk.

Politieagenten trokken de demonstranten naar de kant. Eén van hen droeg een nagemaakte kroon. Ze werden opgepakt. Wat de precieze motieven van de demonstranten waren, is niet duidelijk, maar wellicht gaat het om een protestactie van tegenstanders van de monarchie. De Queen geniet in Groot-Brittannië nochtans brede steun.

Queen Elizabeth rijdt niet mee in militaire parade

Queen Elizabeth rijdt niet mee in een koets tijdens de militaire parade Trooping the Colour, die momenteel bezig is. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. Normaal gesproken rijdt de 96-jarige Britse monarch mee in een koets, maar dit jaar zal ze zwaaien vanaf het balkon van het paleis.

Trooping the Colour is een jaarlijks terugkerende ceremonie ter ere van de officiële verjaardag van de regerende monarch van het Verenigd Koninkrijk, koningin Elizabeth. De Queen is eigenlijk jarig op 21 april. Tijdens de parade tonen militaire gardes een eerbetoon aan de koningin.

Kinderen van prins William en Kate Middleton wonen eerste parade bij

De kinderen van prins William en zijn vrouw Kate Middleton rijden dit jaar voor het eerst mee met de jaarlijkse verjaardagsparade van koningin Elizabeth. Prins George (8), prinses Charlotte (7) en prins Louis (4) rijden mee in een koets met hun moeder en ‘oma’ Camilla. De drie kinderen maakten nog niet eerder deel uit van de Trooping the Colour-parade, die dit jaar voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer in normale vorm plaatsheeft. George, Charlotte en Louis leken het op het eerste gezicht leuk te vinden. De drie zwaaiden enthousiast naar de duizenden mensen die langs de kant stonden.

Volledig scherm Prins George (8), prinses Charlotte (7) en prins Louis (4) rijden mee in een koets met hun moeder en ‘oma’ Camilla. © Photo News

Centrum van Londen loopt vol

Vanwege de drukte in het centrum van Londen is er momenteel geen plek meer voor toeschouwers bij de Trooping the Colour-parade. Om “teleurstelling te voorkomen” vraagt de politie mensen niet meer naar het St. James’s Park te komen, nabij Buckingham Palace. Er is geen ruimte meer, zo wordt op Twitter meegedeeld. Op beelden is te zien dat het er vol staat met mensen. Britse media melden dat duizenden fans al de hele ochtend langs de route staan te wachten. Sommigen sliepen in de buitenlucht om zeker te zijn van een goede plek.

