LIVE. Media-expert positief over prins Harry in 'telefoonhacking'-zaak: “Hij weet wat hij moet doen om te winnen”

royalty EXCLUSIEF. Het fortuin van de Sak­sen-Co­burgs (2): hoe rijk zijn koning Filip en koningin Mathilde?

Koning Albert (88) is de ‘vastgoedkoning van Laken’ met kastelen, villa’s en appartementen in ons land en buitenverblijven in Frankrijk en Italië. Daarmee vergeleken hebben zijn zonen een magere immoportefeuille. Koning Filip (63) bezit ‘slechts’ één eigen buitenverblijf en dat is naar koninklijke normen een bescheiden stulpje. En prins Laurent (59) laat zijn villa in Italië dan weer verkommeren. In deze unieke reeks maakt onze royalty-expert Wim Dehandschutter de rekening van de Saksen-Coburgs.