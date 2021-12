LIVE. Kroonprinses Amalia zet eerste stappen als troonopvolger bij Nederlandse Raad van State

Royalty Musicalfa­naat, drietalige opvoeding en hulpje in een strandtent: dit wist je nog niet over de jarige kroonprin­ses Amalia

Dat de toekomst van prinses Amalia zo goed als vastligt, is algemeen geweten. Nu de Nederlandse achttien is geworden, kan ze officieel haar vader opvolgen op de troon. Maar de jarige royal is meer dan een prinses alleen. We zetten enkele bijzondere weetjes over de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima op een rijtje.

7 december