LIVE KRONING CHARLES. Royals zwaaien publiek toe vanaf het balkon, prins Harry is meteen naar huis vertrokken

RoyaltyHet zit er alweer op: de kroning van koning Charles is achter de rug. Terwijl het hele land - en de wereld - toekeek, besteeg hij officieel de troon. Ook zijn vrouw, Camilla, mag zich vanaf nu koningin noemen. De enige domper op de sfeer was het snelle vertrek van prins Harry, die meteen na de ceremonie naar de luchthaven vertrok. Herbeleef hier alle hoogtepunten van de dag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het regende pijpenstelen, maar dat kon de feeststemming van de Britten niet temperen. Massaal kwamen ze opdagen om de kroning van koning Charles III bij te wonen. De nieuwe monarch was de hele dag zichtbaar nerveus, vooral tijdens de viering in Westminster Abbey. Daar legde hij de eed af, en werd hij vervolgens gezalfd én natuurlijk ook gekroond. Zijn echtgenote kreeg haar eigen, beknopte kroning, maar die was opvallend vluchtig.

KIJK. Zo verliep de kroning van koning Charles en Camilla in Westminster Abbey

Hoewel de ceremonie minder lang duurde dan die van koningin Elizabeth II, destijds, bleef het een zeer lange viering. Vooral voor de aanwezige kinderen, met name de kleine prins George, het zoontje van prins William en prinses Kate. Hij is pas vijf jaar geworden, en begrijpt duidelijk niet veel van al die pracht en praal. Of liever: het kan hem helemaal nieuw boeien. Hij geeuwde, trok gekke bekken en staarde wat naar het plafond.

De processie na de kroning verliep erg rustig, zonder storingen van een klein aantal betogers, dat zich verzameld had op Trafalgar Square.

Volledig scherm © REUTERS

Bij aankomst in Buckingham Palace viel de geplande luchtparade met militaire vliegtuigen wél deels in het water. Letterlijk, want het was het slechte weer dat voor hinder zorgde. Dat weerhield Charles en Camilla er uiteraard niet van om in volle ornaat - met kronen én ceremoniële gewaden - op het balkon te verschijnen. Dat deden ze samen met de rest van de familie, waaronder alweer de kleine Louis - nog altijd even verveeld.

KIJK. Britse royals zwaaien publiek toe vanaf balkon

Alles liep op rolletjes, de koning en de zijnen hielden zich perfect aan de dagplanning en gingen nooit de mist in. Ongetwijfeld met dank aan de vele repetities die aan het evenement vooraf gingen. Het enige waar Charles misschien spijt van zal hebben, is dat zijn zoon, prins Harry, meteen na de kroning naar huis vertrok. De jongste zoon van de koning koos ervoor om meteen na de ceremonie in Westminster Abbey terug naar LA te vertrekken. Zijn echtgenote, Meghan Markle, is daar momenteel de vierde verjaardag van hun zoontje Archie aan het vieren, en de prins hoopt daarbij te zijn. Al zou het ook een excuus kunnen zijn om zijn familie te ontlopen. Harry zat vandaag twee rijden achter William, en heeft niet met zijn broer gesproken. Hij wisselde enkele woorden met zijn nichten, Beatrice en Eugenie (de dochter van de controversiële prins Andrew, die aanwezig was maar net als Harry geen rol kreeg), maar daar bleef het dan ook bij.

KIJK. Prins William zweert trouw aan zijn vader

De rest van de koninklijke familie heeft zich na het balkonmoment teruggetrokken voor een uitgebreide feestlunch. Morgen vindt er nog een groot kroningsconcert plaats, ter ere van Charles III. Daar zullen onder andere Lionel Richie en Katy Perry optreden, die beiden vandaag al te gast waren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.