LIVE. Koning Charles krijgt warm welkom in Noord-Ierland, wachtrij om de Queen in Edinburgh te groeten is gesloten

Haar Assepoester-sprookje is rond: Kate Middleton, het meisje uit gewone kringen, is sinds gisteren officieel een prinses. Zij is de eerste vrouw sinds wijlen Diana die de titel ‘Princess of Wales’ op zal nemen. Ze voelt de druk van Diana’s nalatenschap op haar schouders, en is vastberaden om daarvan los te breken.

