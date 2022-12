LIVE. “Ik dacht: het houdt op als ik er niet meer ben”: Meghan Markle vertelt over zelfmoordgedachten in docu

RoyaltyHet eerste deel van de Netflixdocu ‘Harry & Meghan’ bleef nog enigszins op de vlakte, maar verwacht wordt dat prins Harry (38) en Meghan Markle (41) in het tweede deel wél het achterste van hun tanden zullen laten zien. De trailer voor de laatste drie afleveringen deed de spanning alvast stijgen. “Er werd een oorlog gevoerd tegen Meghan”, klonk het bijvoorbeeld. Maar hoe ver zullen Harry en Meghan gaan in hun missie om hun kant van het verhaal te vertellen? Zullen ze het over Harry’s band met koning Charles en broer William hebben? En komen we eindelijk te weten wie de racistische royal was, die opmerkingen maakte over zoontje Archies huidskleur? Je volgt alles op de voet in onze liveblog.