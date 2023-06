LIVE. Glamourmomentje wanneer koningsparen verzamelen voor banket: volg hier het staatsbezoek van de royals

Royalty KIJK. Sportieve prinses Kate speelt wandelrug­by (maar moet moeite doen om niet te lopen)

De prinses van Wales heeft al meermaals laten zien dat ze heel sportief is. Woensdag toonde Kate Middleton dat nog maar eens aan bij een bezoekje aan de rugbyclub in Berkshire. Ze speelde er een vriendschappelijke match wandelrugby, maar dat bleek toch wat wennen voor de prinses. Op videobeelden van het evenement was ze namelijk regelmatig al lopend te zien, en laat dat in deze variant van de sport nu net verboden zijn.