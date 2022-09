LIVE. Familie brengt Queen Elizabeth naar laatste rustplaats, satellietbeelden tonen grote mensenmassa

RoyaltyNa tien dagen van nationale rouw werd Queen Elizabeth II vandaag begraven in Londen. Vanochtend vond de staatsbegrafenis plaats in Westminster Abbey, gevolgd door een processie van de kist naar Wellington Arch, die zo’n uur duurde. Daar werd de kist in een lijkwagen geplaatst, die in een processie de laatste kilometers naar Windsor Castle aflegde. Om 17 uur startte dan een tweede dienst in St George’s Chapel, waarna de Queen ten gronde is gegaan. Een historische dag met opvallende emotionele royals. Herbeleef hier onze liveblog.