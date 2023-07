LIVE. Elisabeth en Gabriël vallen op tijdens defilé, Filip en Mathilde pinken traantje weg: volg hier de nationale feestdag

Oeps: koningin Mathilde gaat bijna onderuit

Koningin Mathilde wankelde even terwijl ze op haar hoge hakken over de kasseien van Brussel wandelde. Niet onlogisch, want het is geen gemakkelijke opgave om op kasseien te lopen in stiletto's. Maar koningin Mathilde laat andermaal zien dat ze met stijl en gratie te allen tijde in 'balans' blijft.