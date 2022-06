LIVE. Derde dag van de jubileumviering zal afgesloten worden met een groot concert

RoyaltyIn het VK zijn de feestelijkheden voor het jubileum van koningin Elizabeth (96) nog steeds aan de gang. Prinses Anne nam tijdens de Epsom Derby, een bekende paardenrace, de plaats in van de Britse Queen. De derde dag van de jubileumviering zal afgesloten worden met een groot concert. In dit artikel houden wij je op de hoogte met een overzicht van alle opmerkelijke momenten.

Prinses Charlotte heeft de tijd van haar leven

Prinses Charlotte, de enige dochter van prins William en Kate Middleton, heeft zich duidelijk prima vermaakt tijdens haar bezoek aan Cardiff Castle in Wales. Op verschillende foto’s is de jonge prinses met een brede glimlach te zien. Het is voor het meisje de eerste keer dat ze een officieel bezoek brengt aan Wales.

Volledig scherm Prinses Charlotte heeft duidelijk de tijd van haar leven tijdens haar bezoek aan Cardiff Castle in Wales. © AP

Deuren voor het Party at the Palace-concert zijn eindelijk open

Fans die aan het wachten zijn op de start van het Party at the Palace-concert mogen eindelijk naar binnen. Duizenden mensen zaten er vandaag al urenlang te wachten. Al zullen ze ook de komende uren nog wat geduld moeten uitoefenen. Het eerste optreden zou pas om 19.00 uur (lokale tijd) plaatsvinden.

Volledig scherm Na uren wachten mogen de duizenden fans nu eindelijk naar binnen. © AP

Paard schakelt jockey uit met kopstoot nog voor de Epsom Derby begint

Paardensport is geen risicoloze sport, maar meestal gebeurt de actie op de racebaan. Jockey William Buick werd in de beroemde paardenrace in Epsom echter uitgeschakeld nog voor het startschot werd gegeven. Het paard van zijn buurman gaf hem een stevige kopstoot waardoor hij niet kon vertrekken. Zijn paard ging er dan maar vandoor zonder hem. De Queen kon het gebeuren niet live meemaken, want gaf verstek voor het evenement.

Nu al lange wachtrijen voor het jubileumconcert van vanavond

Er worden vanavond zo'n 22.000 mensen verwacht op het Party at the Palace-concert. De show maakt deel uit van de jubileumvieringen van de Queen. In het VK zelf begint het concert pas om 19u30, maar er zijn nu al lange wachtrijen. Queen zou momenteel aan een soundcheck bezig zijn. Zo zou het nummer ‘We Will Rock You’ op de achtergrond te horen zijn. Naast Queen zijn ook Diana Ross, George Ezra, Alicia Keys en Hans Zimmer van de partij.

Volledig scherm Fans verzamelen zich ter hoogte van Buckingham Palace voor het jubileumconcert van vanavond. © AP

Volledig scherm Het concert begint pas om 19u30, maar ondertussen zit er al massaal veel volk te wachten. © AP

Volledig scherm Fans verzamelen zich ter hoogte van Buckingham Palace voor het jubileumconcert van vanavond. © REUTERS

Prinses Anne komt aan op de Epsom Derby

Prinses Anne is aangekomen op de Espsom Derby, de bekende jaarlijkse paardenrace. Zij vervangt Queen Elizabeth op het evenement. Buckingham Palace liet op vrijdag al weten dat de Britse monarch het event zelf niet zou bijwonen.

Volledig scherm Prinses Anne komt aan op de Epsom Derby. © REUTERS

Volledig scherm Prinses Anne vervangt vandaag de Queen op de jaarlijkse bekende paardenrace. © REUTERS

Volledig scherm Prinses Anne komt aan op de Epsom Derby. © REUTERS

Prins William en zoon George in matching outfits

Prins William en zijn echtgenote Kate Middleton zijn vandaag in Wales. Ook twee van hun kinderen, George en Charlotte, waren van de partij. Hun jongste zoon Louis (4) was vandaag niet van de partij. De hertog van Cambridge en zijn zoon kozen vandaag bovendien voor matching outfits: een blauw maatpak. Kate Middleton koos vandaag voor een knalrode jas. Haar dochter Charlotte droeg een gelijkaardig model, maar dan wel in het zwart.

Volledig scherm De hertog en hertogin van Cambridge maakten, samen met twee van hun kinderen, hun opwachting in Wales. © Photo News

Britse royals wensen Lilibet een gelukkige verjaardag

Charles, Camilla, Kate en William hebben Lilibet, het dochtertje van prins Harry en Meghan Markle, gefeliciteerd met haar eerste verjaardag. De Queen zou haar kleindochter op vrijdag voor de allereerste keer ontmoet hebben.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Trafalgar Square tijdlang ontruimd door verdachte wagen

In het centrum van Londen werd het grote plein Trafalgar Square en de nabije omgeving vandaag enige tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Sommige media hebben het over een voertuig. Het verdachte object werd met een gecontroleerde explosie tot ontploffing gebracht. Trafalgar Square ligt niet ver van de plaats in de Britse hoofdstad waar festiviteiten worden gehouden ter ere van het 70-jarige jubileum van de Britse koningin Elizabeth.

Volledig scherm De Britse politie sleept een auto weg na het incident op Trafalgar Square. © REUTERS

Wat staat er vandaag op de planning?

Het grootste event van vandaag is de Epsom Derby, een bekende jaarlijkse paardenrace. De queen zelf zal wel niet aanwezig zijn op het evenement. Dat nieuws werd gisteren al bekendgemaakt door Buckingham Palace. Koningin Elizabeth zal de race wel live volgen op televisie. Prinses Anne neemt haar plaats in op het event.

Later op de avond staat er nog een openluchtconcert op de agenda. Dit zal plaatsvinden vlak voor Buckingham Palace. Er zullen ook verschillende bekende namen optreden tijdens het zogenaamde Party in the Park. Het gaat onder meer om Diana Ross, Queen + Adam Lambert, Alicia Keys, Hans Zimmer, George Ezra en de Britse Songfestivalkandidaat Sam Ryder. Daarnaast zullen ook prins Charles en prins William een eerbetoon brengen aan de Queen. In totaal worden er zo’n 22.000 bezoekers verwacht. Het event zelf zal ook uitgezonden worden op televisie. Het is onwaarschijnlijk dat koningin Elizabeth zelf aanwezig zal zijn, maar dat nieuws werd nog niet officieel bevestigd.

Eerste verjaardag van Lilibet

Lilibet, het dochtertje van prins Harry en Meghan Markle viert vandaag haar eerste verjaardag. Het tweede kind van Harry en Meghan werd op 4 juni om 11.40 uur geboren in het Santa Barbara Cottage Hospital in Californië. Zowel Lilibet als haar oudere broer Archie werden tijdens de jubileumvieringen nog niet in het openbaar gezien. Queen Elizabeth zou volgens bronnen haar kleindochter wel al ontmoet hebben.

Volledig scherm © Instagram @alexilubomirski

Volledig scherm © AP