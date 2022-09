LIVE. Buckingham Palace deelt verontrustend bericht over de Queen: “Artsen maken zich zorgen, Charles en William onderweg”

Royalty Voormalige bodyguard prinses Diana: “Als ik toen verantwoor­de­lijk was geweest, leefde ze nog”

Een kwarteeuw geleden kwam Diana, ‘de prinses van het volk’, op een vreselijke manier aan haar einde. Lady Di overleefde het auto-ongeluk in Parijs niet. De wereld was in shock, en 25 jaar later houdt de noodlottige autocrash nog steeds velen in de ban. Dai Davies, het voormalige hoofd van de koninklijke security, beweert nu dat hij haar dood had kunnen voorkomen.

1 september