LIVE. Beveiliger valt flauw naast kist Queen Elizabeth, wachtrij is bijna 3,4 km lang



Het Verenigd Koninkrijk is ondergedompeld in diepe rouw sinds Queen Elizabeth II vorige week donderdag overleed. Gisterenmiddag is de kist van de overleden koningin van Buckingham Palace overgebracht naar Westminster Hall, waar in aanwezigheid van haar familie een herdenkingsdienst plaatsvond. De Queen zal tot de ochtend van haar begrafenis op 19 september op deze plaats blijven, zodat het volk haar kan groeten. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.