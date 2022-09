LIVE. Begrafenis Queen Elizabeth: corgi’s wachten baasje op in Windsor, herdenkingsdienst gaat van start

RoyaltyNa tien dagen van nationale rouw wordt Queen Elizabeth II vandaag begraven in Londen. Vanochtend vond de staatsbegrafenis plaats in Westminster Abbey, gevolgd door een processie van de kist naar Wellington Arch, die zo’n uur duurde. Daar werd de kist in een lijkwagen geplaatst, die intussen in een processie de laatste kilometers naar Windsor Castle aflegt. Straks voegen ook de kinderen en kleinkinderen van de Queen zich bij de rouwstoet. Om 17 uur start dan een tweede dienst in St George’s Chapel. Volg hier alle ontwikkelingen in onze liveblog.