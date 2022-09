LIVE. Begrafenis Queen Elizabeth afgelopen, satellietbeelden tonen grote mensenmassa

Royalty Koninklij­ke corgi’s waren toch geen voorbeeld­huis­die­ren: “Ze beten de postbode en hapten zelfs naar de Queen”

Wie denkt aan de Queen, denkt aan haar corgi’s. Op een bepaald moment had de koningin maar liefst 30 Pembroke Welsh Corgis, die ze zelf gekweekt had. Een leuk zicht, maar in de praktijk was het toch niet altijd even aangenaam, zo getuigen paleismedewerkers.

16 september