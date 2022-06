Lilibet krijgt bijzondere verjaardagstaart: knipoog naar de bruiloft van prins Harry en Meghan Markle

‘Violet Cakes' in Londen kreeg de eer om Lilibets eerste verjaardagstaart te creëren. Eigenares Claire Ptak maakte van de gelegenheid gebruik om er een echt kunstwerkje van te maken. Ze versierde de lichtroze taart met prachtige pioenrozen, bovenop plaatste ze een sierlijk naamkaartje van de jarige. Claire dacht trouwens écht na over het dessert. De binnenkant van de taart was exact hetzelfde als de taart op de bruiloft van Harry en Meghan in 2018. Deze keer werd die wat meer peuterproof gemaakt door de roze aardbeiencrème.

In een andere Instagrampost zien we hoe Claire de taart tot in de puntjes afwerkt. “Het was een absoluut genoegen om deze speciale taart te maken voor Lilibet’s verjaardag. Ik wens haar een heel gelukkig jaar!”, schrijft ze erbij. De taart is een echt plaatje, en ook het kostenplaatje is best oké naar koninklijke normen. Naar schatting hadden Meghan en Harry er zo'n 200 euro voor over.

Op 4 juni, Lilibets verjaardag zelf, nodigden prins Harry en Meghan Markle enkele goede vrienden uit. Met een beperkt groepje hielden ze een picknick in de achtertuin van hun huis in Frogmore Cottage. Nadien werd de intussen wereldberoemde foto van de eenjarige vrijgegeven.

Volledig scherm Lilibet Diana Mountbatten-Windsor op haar eerste verjaardag. © via REUTERS

Voor het jubileum van de Queen vlogen Meghan en Harry over vanuit Amerika naar het Verenigd Koninkrijk. Vergezeld door hun kinderen Archie (3) en Lilibet. Voor die laatste was het trouwens de eerste keer dat ze voet zette op haar vaderland. En het was ook de eerste keer dat ze haar overgrootmoeder ontmoette, naar wie ze vernoemd werd (Queen Elizabeths bijnaam is Lilibet).

