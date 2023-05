Liever heeft hij groene vingers dan hij handen van wereldleiders schudt: de klimaatactivist in koning Charles III

Waarom de ‘Stone of Destiny’ bij elke kroning aanwezig is (en dus ook bij die van Charles III)

Hij is onontbeerlijk voor de kroning van koning Charles III en is daarom onderweg van het Schotse Edinburgh naar Londen. Een steen, maar niet zomaar een steen. Maak kennis met de ‘Stone of Destiny’, symbool van de Schotse monarchie, die voor het eerst in 25 jaar zijn rustplaats verlaat. En dat is niet zonder reden.