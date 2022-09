Lid van de Guard valt flauw naast kist van de Queen

Royalty Eerste stap richting verzoening? William en Kate vertonen zich samen mét Harry en Meghan

Prins Harry (37) en zijn vrouw Meghan Markle (41) verschenen zaterdag samen met prins William (40) en prinses Kate (40) in het openbaar. Samen bekeken ze de bloemenzee aan Windsor Castle. Het is de eerste keer sinds de dood van Queen Elizabeth dat we Meghan zien.

11 september