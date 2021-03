“Lichte beterschap te merken bij prins Philip”

Royalty Prins Harry maakt plannen om zo snel mogelijk terug te keren naar het VK: “Hij wil zieke prins Philip bezoeken”

19 februari Prins Harry maakt zich zorgen over prins Philip. De 99-jarige hertog van Edinburgh werd dinsdagavond onwel. Daarom is hij uit voorzorg opgenomen in het King Edward VI-ziekenhuis in Londen. Harry wil zijn grootvader echter zo snel mogelijk bezoeken.