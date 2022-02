Leopold I moest langs de zijdeur en Albert II stond voor een groot dilemma: koninklijke crypte van Laken geeft geheimen prijs

Rechtvaar­di­ge Rechters: ook na 85 jaar blijft het mysterie (+ acht theorieën die niets opleverden)

Nog twee à drie keer per jaar krijgen de speurders tips, maar 85 jaar na de diefstal van Rechtvaardige Rechters uit de Sint-Baafskathedraal in Gent is er nog altijd geen spoor van het paneel van de gebroeders Van Eyck. Alle theorieën ten spijt. Karel Mortier (93), van 1974 tot 1991, hoofdcommissaris van de Gentse politie, is ervan overtuigd dat het paneel nog bestaat. “Zeker en vast. En het verkeert in goede staat. Er wordt voor gezorgd”, vertelde de man vorig jaar in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

