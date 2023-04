“Laurent mocht van Albert en Paola niet trouwen in de kerk die hij had gekozen”: Père Gilbert over 20 jaar Laurent en Claire

Royalty Waarom geen enkele grote artiest op de kroning van Charles wil spelen: “Het spook van Diana zit hem op de hielen”

De kroning van koning Charles III (74) moet hét event van het jaar worden in Groot-Brittannië. De Britten krijgen extra vakantie en er zal feest gevierd worden op straat. Er is slechts één probleem: de soundtrack van dat feestje komt maar niet in orde. Elton John, Adele, Ed Sheeran... Allen sturen ze hun kat naar de kroning. Gaat het echt om ‘agendaproblemen’, of is er meer aan de hand? “Wie écht wil optreden, zou daar toch een mouw aan kunnen passen”, zo zegt onze royalty-expert Wim Dehandschutter.