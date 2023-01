Kroonprinses Elisabeth gaat met álle aandacht lopen: wie zijn de ‘onbekende’ kinderen van Filip en Mathilde?

Royalty “Na de dood van haar zus is Filip er dag en nacht voor haar geweest”: tragisch verlies tekende het leven van koningin Mathilde

Van timide logopediste uit de provincie Luxemburg tot zelfverzekerde koningin: in de 23 jaar sinds Filip (62) Mathilde aan het land voorstelde, heeft ze een ware metamorfose ondergaan. Al had jonkvrouw d’Udekem d’Acoz daarvoor al een sterke ruggengraat, ontwikkeld door het waken over haar jongere zussen, rugzakreizen rond de wereld en helaas het tragische verlies van haar één jaar jongere zus Marie-Alix. Een gebeurtenis die haar hele familie heeft getekend, schrijft Story. “Daar lagen twee mensen van wie ik ontzettend veel hield en ik kon ze niet meer helpen.”

