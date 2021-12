Kroonprinses Amalia geeft eerste toespraak als troonopvolger: “Om mijn taak te vervullen, zal ik nog veel moeten leren”

RoyaltyPrinses Amalia nam woensdag — één dag na haar 18de verjaardag — zitting in de Nederlandse Raad van State. Op die plek kan de prinses zich voorbereiden op haar toekomst als koningin. De prinses kwam samen met haar ouders koning Willem-Alexander (54) en koningin Máxima (50) aan en gaf ook meteen haar eerste toespraak als troonopvolger: “Het is een eer om door u ontvangen te mogen worden”, vertelde een zichtbaar zenuwachtige Amalia tegen haar vader. Daarna nam ze ook de tijd om enkele vragen van journalisten te beantwoorden.

Amalia werd door haar vader Willem-Alexander — die als staatshoofd voorzitter is van de Raad van State — ‘binnengeleid’, zoals dat officieel genoemd wordt. Onder meer haar moeder, koningin Máxima, en de Nederlandse vicepresident Thom de Graaf waren aanwezig, en Amalia nam ook zélf het woord voor een eerste toespraak.

“Dank u wel, voorzitter, als ik u voor één keer zo mag noemen, voor uw warme woorden. Het is een eer om door u ontvangen te mogen worden”, begon Amalia haar speech. “Sinds gisteren heb ik, zoals onze grondwet dat plechtig formuleert, ‘van rechtswege zitting in de Raad van State’. En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht. In de verre toekomst, hoop ik. Al is er ook altijd het besef dat het morgen kan zijn.”

“Om mijn taak te kunnen vervullen en mij in te zetten voor het koninkrijk, zal ik nog veel moeten leren”, ging ze verder. “Ik realiseer mij hoe weinig ik pas weet over de taken van de overheid, de beoordeling van wetten, het functioneren van het bestuur en de functie van de rechter. Mijn grootmoeder en ook u, voorzitter, hebben al mogen profiteren van het heldere inzicht dat de Raad daarover biedt. In die lijn hoop ik dan ook na de afronding van mijn studie de vergaderingen regelmatig bij te wonen. Ik zeg hier vol overtuiging de woorden van mijn grootmoeder uit 1956 na: ‘Nog zeer lange tijd, leden van de Raad van State, zal ik mij beschouwen als uw leerling. Ik zal, bewust van mijn verantwoordelijkheid, trachten een goede leerling te zijn.’”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Prinses Amalia. © ANP

Volledig scherm Prinses Amalia en koning Willem-Alexander. © ANP

Vragen beantwoorden

Na haar toespraak volgden vragen van de pers die aanwezig was, waaronder ook onze collega’s van het Algemeen Dagblad. Amalia was zichtbaar zenuwachtig. Haar ouders keken trots toe. Ze vertelde “enorm dankbaar voor de privacy die haar gegund is” sinds ze is begonnen met haar tussenjaar. “Die ervaringen neem ik mee naar de toekomst en leveren ook een enorme persoonlijke groei op”, zei Amalia, die verder niet inhoudelijk over haar tussenjaar wilde spreken. “Net zoals mijn schooltijd dat was en ook mijn studie dat zal zijn, beschouw ik dat als privé. Ook omdat het over persoonlijke groei gaat.”

Volgens Amalia is het best vreemd om opeens weg van huis te zijn en dat ze haar eigen keuzes kan maken. “Het is heel leuk, maar af en toe denk je ook: het zou fijn zijn als mijn ouders er waren om te zeggen: je moet even dit doen”, lachte ze. De prinses wil zich straks vol op haar studie richten, veel vrienden maken en ervaringen opdoen. “En uiteindelijk terugkomen en meedoen met de Raad van State.”

Volledig scherm Prinses Amalia, koning Willem-Alexander en Maxima. © ANP

Trotse vader

Willem-Alexander heeft “met trots” zijn dochter prinses Amalia binnengeleid in de Raad van State, vertelde de Nederlandse vorst: “Het doet mijn vrouw en mij groot plezier in uw midden te zijn, samen met onze oudste dochter. Met trots begeleiden wij haar bij haar intrede in deze Raad, die zo’n belangrijke functie vervult in onze democratische rechtsstaat”, sprak Willem-Alexander. “Ik weet hoeveel deskundigheid, ervaring en oprechte betrokkenheid er binnen de Raad zijn samengebracht. Wij zijn u dankbaar dat u onze dochter op deze hartelijke wijze verwelkomt en dat u haar in toekomstige jaren kennis wilt laten maken met de inhoud van uw werk.”

Koning Willem-Alexander werd zelf in 1985 op zijn 18de binnengeleid in de Raad van State. Pas 10 jaar later, na het afronden van zijn studie geschiedenis en zijn militaire diensttijd, woonde Willem-Alexander regelmatig vergaderingen bij. In 2013, toen Willem-Alexander de troon overnam van zijn moeder Beatrix, werd hij ook voorzitter van de Raad van State.

Fans wachten haar op

De plechtigheid vond plaats in de balzaal van Paleis Kneuterdijk in Den Haag. Voor de deur stonden enkele tientallen fans en belangstellenden Amalia en haar ouders op te wachten. De prinses en haar vader stapten tegelijk uit de auto, zwaaiden vervolgens met Máxima naar het publiek en poseerden voor de aanwezige fotografen. Amalia liep aan de arm van haar vader Willem-Alexander.

Na haar binnengeleiding kreeg Amalia naast haar moeder een plekje in de zogenoemde ‘Afdeling advisering’, waar ze kennis kan opdoen over wetgeving en het staatsrecht. Zo kan ze zich goed voorbereiden op haar toekomstige taak als staatshoofd. De Afdeling advisering geeft raad en advies over alle wetsvoorstellen van de regering, adviseert over de begroting en wetsvoorstellen en toetst het klimaatbeleid van de regering op basis van de Klimaatwet. Elke woensdagmiddag komen de leden bij elkaar. Prinses Amalia en Máxima mogen deelnemen aan de vergaderingen, maar hebben in de praktijk geen betrokkenheid of stemrecht. Hoe vaak Amalia aanwezig zal zijn, wordt afgestemd op haar studies en andere activiteiten van de prinses.

Volledig scherm Prinses Amalia en koning Willem-Alexander. © AFP

Volledig scherm Voor de deur stonden enkele tientallen fans en belangstellenden Amalia en haar ouders op te wachten. © ANP

LEES OOK: