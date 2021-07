Kroonprins Frederik sluit tijd bij Olympisch Comité af

“Zo is een belangrijk hoofdstuk van mijn leven bijna voorbij”, schrijft Frederik bij een foto van zijn laptop op Instagram. De kroonprins zou eigenlijk naar Tokio vliegen voor de Olympische Spelen, maar mist deze omdat hij in nauw contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. “Hoewel ik helaas niet in de gelegenheid ben om fysiek aanwezig te zijn in Tokio, denk ik terug aan een spannende en leerzame periode met veel mooie ervaringen.”