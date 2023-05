Kroningsfoto schiet bij Diana-fans in verkeerde keelgat: “Camilla, je zal nooit haar schoenen kunnen vullen”

Royalty Dit is Camille Gottlieb, kleindoch­ter van Grace Kelly en lieveling van Monaco: “Op een paar maanden tijd speelde ik 28 kilo kwijt”

Voor haar achttiende verjaardag gaf ze een peperduur etentje in een restaurant in Monte Carlo, en ze is steevast gehuld in de duurste outfits van Dior en Chanel. De wereld rondreizen, en de meest exclusieve plekken bezoeken? Vaste prik voor Camille Gottlieb (24), de jongste dochter van prinses Stéphanie van Monaco. Maar wie is deze onbekende telg van de Grimaldi’s - behalve knap, influencer én geen kandidaat voor de troon - eigenlijk? Een portret van de royal die de Monegasken maar al te graag vergelijken met Grace Kelly, haar bekende grootmoeder. “Zij had nochtans geen tattoo’s, ik wél.”