Kroning van koning Charles wordt “goedkoper”, maar zal wél een spektakel zijn

‘Operation Golden Orb’, zoals de voorbereiding op Charles’ kroning heet, zal de eerste aanzet worden voor de ‘afgeslankte monarchie’ die Charles voor ogen heeft. Zo zal de gastenlijst van de ceremonie worden ingekort van 8.000 tot 2.000 genodigden en zijn er ook besprekingen gevoerd over een soepeler kledingvoorschrift. Waarbij leeftijdsgenoten van Charles mogelijk loungepakken mogen dragen in plaats van ceremoniële gewaden. Oude en tijdrovende rituelen (waaronder het aanbieden van gouden staven aan de vorst) zullen worden afgeschaft om tijd te besparen.

Dat Charles een meer ingetogen kroning wenst, komt omdat de nieuwe koning zich zeer bewust is van de financiële strijd die de Britten momenteel voeren. Zo vertelde een koninklijke bron aan ‘Mirror’ dat de toestand van de Britse economie voor Charles een grote rol speelt. Er wordt ook gedacht dat de koning zal proberen de diversiteit van het Verenigd Koninkrijk te vieren door leden van verschillende religies uit te nodigen als deel van de congregatie. In tegenstelling tot de begrafenis van de Queen - die een eerbetoon was aan haar als persoon - is de kroning van Charles een eerbetoon aan de instelling die de monarchie is en niet aan Charles als persoon.