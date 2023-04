Kroning Charles III: volk zal worden gevraagd trouw te zweren aan nieuwe koning

Toeschouwers die volgende week zaterdag de kroning van koning Charles III bijwonen, zullen gevraagd worden om in een “miljoenenkoor” trouw te zweren aan de koning en zijn erfgenamen. Dat schrijft de BBC. Lambeth Palace, de officiële residentie van de aartsbisschop van Canterbury, heeft informatie vrijgegeven over het verloop van de ceremonie. Daaruit blijkt dat er nog een aantal andere grote wijzigingen worden doorgevoerd.

Volgende week zaterdag stappen de 74-jarige Charles en de 75-jarige koningin-gemalin Camilla ‘s ochtends bij Buckingham Palace in de Diamond Jubilee State Coach, de koets die werd gemaakt voor het zestigjarig troonjubileum van koningin Elizabeth in 2012. Van daaruit gaat de tocht onder meer via The Mall en Parliament Square naar Westminster Abbey, waar om 11 uur lokale tijd (12 uur in België) de ceremonie begint. Charles is daarmee de veertigste vorst die in Westminster Abbey gekroond zal worden sinds 1066.

De plechtigheid, die ongeveer een uur duurt, zal worden voorgegaan door de aartsbisschop van Canterbury Justin Welby en bestaat uit verschillende delen.

Actieve rol voor het volk

Het is de eerste keer dat het volk een actieve rol zal krijgen in de ceremonie. Mensen over de hele wereld die de ceremonie volgen, zullen gevraagd worden om trouw te zweren aan Charles. Dit “eerbetoon van het volk”- dat volgens Lambeth Palace een “koor van miljoenen” zal zijn, vervangt het “eerbetoon van gelijken” waarin andere edellieden trouw zweren aan de nieuwe vorst. De aartsbisschop zal zeggen: “Iedereen die wilt, in de abdij en elders, zeg tezamen: “Ik zweer trouw aan Uwe Majesteit, en aan uw erfgenamen en opvolgers volgens de wet. Zo helpe mij God.”

Vervolgens zal er een fanfare spelen en dan zal de aartsbisschop “God save the King” (God beware de koning) zeggen en vragen aan iedereen om te antwoorden: “God save King Charles. Long live King Charles. May the King live forever.” (God beware Koning Charles. Lang leve Koning Charles. Moge de Koning voor altijd leven).

Eed uit de 17de eeuw

De eed - die al eeuwenlang ongewijzigd is - zal volgens een woordvoerder van Lambeth Palace wel in een bredere context geplaatst worden. Voor de eedaflegging zal de aartsbisschop zeggen dat de Kerk van Engeland een omgeving wil creëren waarin “mensen van alle religies en overtuigingen vrij mogen leven". “De religieuze en culturele context van de zeventiende eeuw was erg verschillend van het huidige, multireligieuze Groot-Brittannië”, aldus de woordvoerder. “Daarom komt er voor het eerst een voorwoord bij de eed.”

Na de kroning van Charles zal ook koningin-gemalin Camilla gezalfd worden.

Vernieuwingen

Verder worden er nog enkele vernieuwingen doorgevoerd aan de eeuwenoude ceremonie. Zo zullen vrouwelijke bisschoppen voor het eerst een prominente rol spelen en zal de koning zelf luidop bidden. Daarnaast zullen ook boeddhistische, joodse, hindoe-, moslim- en sikhleiders voor de eerste keer een actieve rol krijgen in de christelijke dienst, en worden er voor het eerst ook andere talen dan het Engels gebruikt met hymnes en gebeden in het Welsh, Schots Gaelic en Iers Gaelic.

“De dienst bevat nieuwe elementen die de diversiteit van onze hedendaagse samenleving weerspiegelen”, aldus aartsbisschop Welby in een verklaring: “Ik bid dat allen die in deze dienst delen, of ze nu gelovig zijn of niet, oude wijsheid en nieuwe hoop zullen vinden die inspiratie en vreugde brengt.”

Met de vernieuwingen wil Charles aantonen dat de duizend jaar oude monarchie nog steeds relevant is in een land dat veel diverser is dan toen zijn moeder 70 jaar geleden tot koningin werd gekroond. Uit de laatste volkstelling blijkt immers dat minder dan de helft van de bevolking zichzelf christen noemt.