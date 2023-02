Krijgt prins Harry binnenkort opnieuw politiebescherming in het VK? Verrassend veel Britten zijn voorstander

De hertog van Sussex begon in 2021 een juridische strijd nadat zijn recht op bewakers was ingetrokken. Hij verloor zijn politiebescherming toen hij en zijn vrouw Meghan in 2020 terugtraden als werkende leden van de Britse koninklijke familie. Zonder beveiliging voelen de prins en zijn familie, die in Californië wonen, zich onveilig in het Verenigd Koninkrijk. Harry vindt dat zijn familie 24 uur per dag bescherming nodig heeft, zelfs als er koninklijke beveiliging aanwezig is tijdens formele evenementen. Ook op Frogmore Cottage, in Windsor, zijn er altijd bewakers aanwezig. De rechtszaak van prins Harry tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken over de politiebeveiliging heeft de Britse staat al bijna 300.000 pond gekost. Dat blijkt uit cijfers verkregen via de ‘Freedom of Information Act’.