Krachtige kapitein van zinkend schip: Queen zorgt voor indrukwekkend nalatenschap, ondanks schandalen

RoyaltyTwee iconische huwelijken, elf koninklijke baby’s en een technologische revolutie: het huidige decennium van Queen Elizabeth (96) staat volledig in het teken van de opvolging. Voor de koningin zelf is het echter een periode van afscheid nemen en loslaten. Hoewel schandalen haar platinajubileum dreigden te overschaduwden, houdt Elizabeth vol. “Troonsafstand doen? Nooit. Ze is de kapitein die samen met haar schip ten onder gaat.”