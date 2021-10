Koude oorlog tussen prins Harry en koningshuis zakt helemaal onder vriespunt: “Nee, dit komt nooit meer goed”

Royalty Koningin Elizabeth opent Schots parlement voor het eerst zonder Philip

3 oktober Koningin Elizabeth (95) heeft zaterdag officieel de zesde zitting van het Schotse parlement geopend. Het staatshoofd deed dit voor het eerst in haar bijna zeventigjarige loopbaan zonder haar dit jaar overleden echtgenoot, prins Philip. Wel haalde ze hem nog even aan in de speech waarin ze ook haar waardering voor het Schotse volk uitsprak.