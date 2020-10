Koude koning keert zijn kar: Albert is ‘verheugd’ met ontmoeting tussen Delphine en Filip



Koning Albert en koningin Paola zijn "verheugd" over de ontmoeting die koning Filip vorige week had met zijn halfzus Delphine. In een verrassend persbericht noemt Albert die ontmoeting "het begin van betere tijden voor ons allen en in het bijzonder voor Delphine". De boodschap zou zijn persoonlijk initiatief zijn geweest. Van de man die zijn dochter jarenlang ijskoud negeerde, is dat op zijn minst een onverwacht manoeuvre.