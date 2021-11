Koninklijke munt VK brengt speciale munt uit vanwege platina jubileum Queen Elizabeth

Royalty Japanse ex-prin­ses Mako laat thuisland achter zich en vertrekt met echtgenoot naar New York

De Japanse ex-prinses Mako, die haar keizerlijke status verloor na haar huwelijk eind oktober met de gewone burger Kei Komuro, is zondag met hem naar New York vertrokken. Het koppel wil zich daar vestigen. De twee namen een commerciële vlucht naar New York vanaf de luchthaven van Tokio-Haneda.

