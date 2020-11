Koninklijke koks van Buckingham Palace delen recept van traditionele kerstpudding

Royalty Queen Elizabeth en prins Philip zijn vandaag 73 jaar getrouwd: de romance die nooit had mogen zijn, maar niet tegen viel te houden

20 november Als het op grote liefdesverhalen aankomt, is dat van koningin Elizabeth II (94) en haar prins Philip (99) een eigen Disneyfilm waard. Want wie herinnert zich nog dat hun romance aanvankelijk een verboden liefde was die nooit tot stand had mogen komen? Vandaag, op hun 73ste huwelijksverjaardag, worstelen ze nog altijd met de gevolgen van hun koninklijke levensstijl. Ondanks alles houdt hun relatie stand, en dat doet ze al sinds de jaren 30...