Koninklijke kerst nog onzeker voor Harry en Meghan: “Queen weet niet of ze hen wil uitnodigen”

RoyaltyDe Britse Queen is er niet zeker van of ze prins Harry (36) en Meghan Markle (40) wel wil uitnodigen met kerstmis, zo menen insiders. De hertog en hertogin van Sussex zouden staan springen om terug te keren naar Londen tijdens het eindejaar, maar de koninklijke familie stelt zich daar vragen bij.

Harry en Meghan zouden volgens insiders graag hun dochtertje Lilibet voorstellen aan haar overgrootmoeder, de Queen. Sinds het meisje geboren werd is ze nog nooit in het Verenigd Koninkrijk geweest, en bijgevolg heeft ze nog geen enkel lid van de koninklijke familie ontmoet. Lilibet is ook nog altijd niet gedoopt. Sommige royals denken dat de Sussexen daarom zo gretig zijn om terug naar Engeland te komen: ze hopen op een koninklijke doop voor hun dochter. Een controversieel verzoek waar de Queen niet meteen op in wil gaan.

“Harry en Meghan hebben zelf aangeboden om op bezoek te komen tijdens de feestdagen”, zegt een paleismedewerker tegen The Mirror. “Maar velen zijn in shock door dat brutale voorstel. Het zou best kunnen dat Harry spijt heeft en zijn grootmoeder echt wil zien, maar na alles wat ze haar hebben aangedaan het voorbije jaar, verwacht hij iets te veel. Elizabeth heeft gezegd dat de deur altijd voor hem open zou staan en ze meende dat ook, maar nu begint zelfs zij te twijfelen aan hun goede bedoelingen. Prins William en prins Charles zitten al helemaal niet te wachten op een blitzbezoek van Harry en zijn echtgenote, gezien de commotie die dat zou veroorzaken in de Britse pers. Al zouden ze Lilibet natuurlijk wel graag zien. Het is allemaal heel dubbel.”

Vorig jaar waren de Sussexen niet aanwezig op het koninklijke kerstfeestje vanwege de coronacrisis. Ze vierden toen kerst met Doria Ragland, de moeder van Meghan. Het jaar daarvoor, in 2019, vierden ze kerstmis in Canada, gezien dat het jaar van de Megxit was.

LEES OOK