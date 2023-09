Koninklijke familie breidt uit: prins Amedeo (37) derde keer vader geworden

RoyaltyOnverwacht maar heuglijk nieuws uit de Belgische koninklijke familie. Prins Amedeo (37) is voor de derde keer vader geworden, zo heeft onze redactie vernomen. Zijn Italiaanse echtgenote Lili (35), die haar zwangerschap uit de media wist te houden, is bevallen van een dochter: Alix. Zij is het derde kleinkind voor prinses Astrid en het derde achterkleinkind voor koning Albert en koningin Paola.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De familie Van Saksen-Coburg is weer een beetje groter geworden. Prins Amedeo, zoon van prinses Astrid, en Elisabetta ‘Lili’ Rosboch von Wolkenstein werden zaterdag in de vroege ochtend de ouders van Alix. Ze lieten onze redactie de eerste foto van hun pasgeborene bezorgen. Alix is hun derde kind. Het echtpaar heeft al een dochter van 7, Anna Astrid, en een zoon die woensdag 4 wordt, Maximilian.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De eerste foto van Alix, derde kind van prins Amedeo en prinses Elisabetta. © rv

Amedeo en Lili wonen in het Zwitserse Bazel, waar hij een van de bazen van een privébank is. Maar net zoals bij hun oudste twee kinderen verkozen ze een Brussels ziekenhuis voor de bevalling van Alix.

Huisvriend Hervé Verhoosel geeft meer details aan HLN: “Prinses Elisabetta werd vrijdag opgenomen in het Delta-ziekenhuis in Oudergem. Daar is ze zaterdag om 5.29 uur ’s ochtends bevallen. Alix weegt 3,4 kilogram en meet 50 centimer. Anna Astrid en Maximilian bezochten hun zusje al. En ook de grootouders kwamen op kraambezoek: zowel prinses Astrid en prins Lorenz als de ouders van Elisabetta (Ettore Rosboch von Wolkenstein en Anna Maria 'Lilia’ de Smecchia, allebei filmproducenten in Italië, red.).”

Lili verliet vandaag het ziekenhuis met Alix. “De gelukkige ouders willen dokter Pastijn, het hele kraamteam van Delta en de directie van het ziekenhuis bedanken voor hun hartelijke ontvangst en uitstekende zorgen”, zegt Verhoosel.

Verrassing

Behalve voor de familie en vrienden van het koppel komt het nieuws over de bevalling van Lili onverwacht, want het was niet eens algemeen bekend dat zij en Amedeo een derde kind verwachtten. Dat ligt in de lijn van hun levensstijl. Ze leiden een teruggetrokken bestaan, buiten de schijnwerpers. Amedeo en Lili doen geen publieke activiteiten in opdracht van het koningshuis en krijgen geen dotatie.

Alhoewel ze dus geen officiële rol in de monarchie vervullen, zijn Amedeo en zijn kinderen opgenomen in de lijn van de troonopvolging. Hij staat op de zesde plaats, zijn pasgeboren dochter op de negende. In theorie kunnen ze ooit koning(in) worden, maar die kans is onbestaande. Daardoor kunnen ze moeiteloos de anonimiteit opzoeken.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Amedeo en Lili, een jaar geleden op het huwelijk van zijn zus Maria Laura. Naast hen: koning Albert en koningin Paola. © rv

De laatste keer dat Amedeo en Lili in het openbaar verschenen, was een jaar geleden op het huwelijk van zijn zus prinses Maria Laura (35) met de Brits-Franse zakenman William Isvy. Hun dochtertje en zoontje waren toen bruidskinderen. Maximilian liep in de kijker toen hij bij het bestijgen van de trappen van de Brusselse kathedraal zijn schoen verloor.

Getrouwd in Rome

Amedeo en Lili zijn al twaalf à dertien jaar samen en intussen negen jaar getrouwd. Ze gaven elkaar op 5 juli 2014 het jawoord in Rome, in de basiliek van Santa Maria in de wijk Trastevere. Daarmee volgden ze het advies van koningin Paola, zijn oma langs moederskant die in Rome is opgegroeid en de parochie van Trastevere genegen is. Lili zelf stamt uit een oud adellijk geslacht uit Italië.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Amedeo en Lili op hun huwelijksdag. © Photo News

Volledig scherm Amedeo en Lili voor het altaar. Achter hen: koningin Paola, koning Albert, koningin Mathilde en koning Filip. © Photo News

Hun eerste kind werd op 17 mei 2016 geboren: Anna Astrid. De dubbele voornaam is een eerbetoon aan beider grootmoeders, Anna Maria de Smecchia en prinses Astrid. Het eerste kleinkind betekende destijds grote vreugde in Laken. De familie, met grootouders Astrid en Lorenz en de tantes en nonkels, wijdde zelfs een aparte Whatsapp-groep aan het meisje: de ‘Anna Astrid fanclub’. Op 6 september 2019 werden Amedeo en Lili ouders van een zoon: Maximilian.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm 2016. Amedeo en Lili verlaten het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel met de pasgeboren Anna Astrid. © Photo News

En nu is er dus Alix. Voor prinses Astrid (61) en prins Lorenz (67) is ze hun derde kleinkind, voor koning Albert (89) en koningin Paola (85) hun derde achterkleinkind. Maria Laura heeft nog geen kinderen met haar echtgenoot William. De andere zoon en dochters van Astrid en Lorenz — Joachim (31), Luisa Maria (27) en Laetitia Maria (20) — zijn nog niet getrouwd.

(lees verder onder de stamboom)

De stamboom van de Belgische koninklijke familie:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

VIDEO. Wie zijn Amedeo en Lili?