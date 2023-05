“Koninklijke familie bepaalt wat BBC mag tonen over kroning”

Royalty King Charles III: een leven in beeld

Daarvoor moet je dan je 75ste levensjaar hebben aangesneden. Om na een leven in de marge opeens wereldwijd het middelpunt van de aandacht te zijn. Als langstzittende kroonprins uit de Britse geschiedenis stond hij altijd in de schaduw van zijn onwankelbare moeder de Queen. Maar tijdens zijn kroningsceremonie zullen alle ogen gericht zijn op koning Charles III. Het is iets wat hem nooit eerder ten volle is overkomen.