Koninklijke corgi’s waren toch geen voorbeeldhuisdieren: “Ze beten de postbode en hapten zelfs naar de Queen”

Na een tijdje werd het personeel het echt beu. “Iedereen moest constant uitkijken of er geen hond op de loer lag, want ze waren bijtgraag.” Men besloot vervolgens, in 1989, om een zogenaamde hondenpsycholoog in dienst te nemen. Die heeft de leiding over de training van de honden. Sindsdien zou het er beter aan toegaan in het paleis. Naar het einde van haar leven toe had Elizabeth ook steeds minder honden, waardoor die makkelijker in toom te houden waren.