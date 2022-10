Koninklijke babynamen zijn in trek, maar niét ‘Harry’ of ‘William’

RoyaltyDe Britse royals hebben hun landgenoten geïnspireerd om steeds vaker voor koninklijke babynamen te kiezen. Al is er een opvallende trend in welke namen populair zijn en welke niet.

Nieuwe ouders in Groot-Brittannië - en ook daarbuiten - kiezen tegenwoordig vaak voor koninklijke namen, zo stelt het The Office for National Statistics (ONS) vast. De statistieken uit 2021 wijzen uit dat onder andere de naam ‘Beatrice’ (naar de oudste dochter van prins Andrew) opeens erg populair is geworden. Het jaar daarvoor kwam de naam nog amper voor.

De naam ‘Archie' (naar de oudste zoon van prins Harry) steeg op een jaar tijd van de 19de naar de 9de plaats in de top 20 van populaire babynamen. ‘Louis’ (naar de jongste zoon van prins William) steeg vier plaatsen van 54 naar 50.

Wat daarnaast erg opvalt, is dat vooral de namen van de jongste royals in de smaak vallen. Zowel ‘Harry’ als ‘William’, twee immens populaire namen in het VK, zakten in de ranking. ‘Harry’ ging van de 5de naar de 7de plaats, ‘William’ zakte van de 17de naar de 21ste plaats. Dat zou volgens experts te maken kunnen hebben met de Megxit en de daaropvolgende vete tussen de royals. Daardoor staan de twee prinsen momenteel in een slecht daglicht.

De klassieke naam Elizabeth zakte van de 55ste naar de 60ste plaats in de top 100, maar gezien Elizabeth II dit jaar is overleden, verwacht de organisatie volgend jaar een grote toename van baby’s die naar haar vernoemd worden. Megan (in eender welke spelling) komt niet voor in de top 100. Dat was in 2020 ook al zo. Bovendien is ook ‘Kate’ noch ‘Catherine' bijzonder gegeerd.

Dé meestvoorkomende babynaam in het VK is al zes jaar op rij ‘Olivia’, en heeft niets met de royals te maken.

