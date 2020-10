Koninklijk gezin weer in Nederland na blitzbezoek aan Griekenland, Rutte trekt boetekleed aan: “Besef over vakantie van koning kwam te laat”

De Nederlandse premier Mark Rutte heeft "te laat beseft" dat de vakantie van de Nederlandse koning en zijn gezin naar Griekenland "niet langer te rijmen was met de oplopende coronabesmettingen en de aangescherpte maatregelen" in zijn land. Zeker na een persconferentie van dinsdag 13 oktober had hij zich ‘daarvan bewust moeten zijn’, zegt Rutte in een brief aan de Tweede Kamer, het Nederlandse lagerhuis.

Het Nederlandse koningspaar vertrok vrijdag met hun dochters naar Griekenland om daar in het buitenverblijf van de koning de herfstvakantie door te brengen. De reis met het regeringsvliegtuig werd echter met veel kritiek ontvangen. Velen waren van mening dat de vakantie in tijden van de coronacrisis een verkeerd signaal afgeeft aan de Nederlandse bevolking. De regering had Nederlanders juist opgeroepen in de herfstvakantie zo veel mogelijk thuis te blijven.



Van links tot rechts werd het onverstandig en ongepast genoemd dat de koning voor een plezierreis naar Griekenland vloog. En ook op sociale media was de kritiek niet mals.

Terug naar huis

Hoewel er voor het Griekse vasteland volgens het Nederlandse codesysteem een geel reisadvies geldt, besloten Willem-Alexander en Máxima na de ontstane ophef vrijdagavond meteen om hun vakantie af te breken.

“We zullen onze vakantie afbreken”, klonk het in een eerste reactie vanuit Griekenland via de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst. “We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het Covid-19-virus eronder te krijgen, is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij.”

Lijnvlucht

Samen met hun dochters keerden Willem-Alexander en Máxima zaterdagavond met een gewone lijnvlucht van KLM - het regeringsvliegtuig was toen al terug naar Nederland vertrokken - weer huiswaarts. Ze kwamen even na 20 uur aan op de luchthaven Schiphol. Op foto’s van een blauw busje waarmee het paar daarna rond 21 uur aankwam op paleis Huis ten Bosch in Den Haag, is te zien dat dochter Alexia, met mondmasker, haar ouders vergezelt.

Kort na aankomst werd de koninklijke vlag gehesen, het teken dat de koning weer in Nederland is. De herfstvakantie van het koninklijke gezin naar de Griekse zon duurde zo exact één etmaal.

Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver was het “een inschattingsfout” dat de koning naar Griekenland vertrokken was en zijn onmiddellijke terugkeer het “enige juiste besluit”. En D66'er Joost Sneller zei: “Het was beter geweest als de premier de koning hiervoor behoed had.”

‘Verkeerde inschatting’

Premier Marc Rutte was immers op de hoogte van de vakantieplannen van de koning en koningin. Dat leidde tot veel ophef onder Kamerleden en opnieuw ook op sociale media, vooral omdat Rutte dinsdagavond tijdens zijn persconferentie iedereen in Nederland nog eens had opgeroepen om onnodige reizen uit te stellen. Rutte had de koning dan ook moeten waarschuwen dat zijn vakantie naar Griekenland gezien de aangescherpte coronamaatregelen in eigen land beter niet kon doorgaan, vonden velen.

Privéreizen van de Nederlandse koning vallen onder de ‘persoonlijke levenssfeer’, mits er genoeg rekening wordt gehouden met het “openbaar belang”. Als daarover twijfel ontstaat, is het aan de premier om dit aan te kaarten bij de koning, zo legt Rutte zondag uit. "Dit had mij eerder aanleiding moeten geven tot heroverweging van de voorgenomen vakantie. Voor het voorgaande draag ik de volledige ministeriële verantwoordelijkheid", dixit de premier, die dus toegeeft dat hij een verkeerde inschatting heeft gemaakt.

Besef

Meer dan negen op de tien noorderburen vinden volgens een peiling van tv-programma ‘Hart van Nederland’ dat de koning zelf had moeten beseffen dat een vakantie in Griekenland in coronatijd onverstandig is, ongeacht het advies van premier Mark Rutte. Voor 65 procent van de ondervraagden heeft het aanzien van het koningshuis een deuk opgelopen.

