Koningskinderen Elisabeth en Gabriël staan voor studiekeuze: “Naar het buitenland om discussies te vermijden”

Het is een herkenbare situatie voor ouders van tieners die hun middelbare school afmaken: wat gaat zoon- of dochterlief nu doen? In het kasteel van Laken heeft het koningspaar twee kinderen die een beslissing over de verdere studies moeten nemen. Kroonprinses Elisabeth, die 20 wordt in oktober, beëindigt haar eerste jaar aan de Koninklijke Militaire School (KMS). Volgende week neemt ze deel aan een tactische opleiding in het militaire kamp Lagland in Aarlen. De leerling-officieren, waartoe Elisabeth behoort, scherpen er hun militaire technieken aan. Het is de laatste fase van de eerstejaarsopleiding. Daarna volgt er nog het nationale defilé op 21 juli, waar de prinses met haar lichting voor haar ouders zal paraderen. De kans is heel klein dat Elisabeth er nog een jaar bijdoet aan de KMS.