Koningshuizen doorgelicht, deel 3: Na de staatsgreep in Myanmar, wat nu met de familie van laatste verbannen koning?

31 januari Royals wereldwijd hebben alles waar velen van dromen: prachtige paleizen, veel glitter en glamour, en meer dan genoeg geld om te spenderen. Maar waarom blijven ze zo fascineren en intrigeren? Deze week in onze nieuwe reeks ‘Koningshuizen doorgelicht’: koning Norodom Sihamoni (67) van Cambodja, die “diep bedroefd” is door het overlijden van zijn halfbroer en persoonlijk adviseur. Dat liet de koning zelf met een emotioneel bericht weten, al is het zeer uitzonderlijk dat de Cambodjaanse vorst zijn hart laat spreken. Sinds Sihamoni in 2004 met veel tegenzin gekroond werd tot koning, lijkt hij vooral op de achtergond te leven. En daar hebben zijn “controlerende omgeving”, zijn grote passie voor kunst én de twijfels over zijn geaardheid alles mee te maken.