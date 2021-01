Koningshuizen doorgelicht, deel 2: vorst van Cambodja in diepe rouw, maar ‘gevangen’ in eigen paleis met zijn verdriet

Royalty Koningshui­zen doorge­licht, deel 1: waarom alle ogen in het Mid­den-Oos­ten op de sultan van Oman gericht staan

25 januari Royals wereldwijd hebben alles waar velen van dromen: prachtige paleizen, veel glitter en glamour, en meer dan genoeg geld op de rekening. Maar waarom blijven ze zo fascineren en intrigeren? Deze week in onze nieuwe reeks ‘Koningshuizen doorgelicht’: een blik op de royals van Oman, waar de Sultan afgelopen week zijn zoon als allereerste kroonprins heeft aangeduid. Het was te verwachten dat de Sultan tijdens zijn bewind een frisse bries zou doen waaien, maar precies één jaar na de dood van de voormalige Sultan - die in Leuven verbleef voor medische behandelingen - lijkt die frisse wind steeds meer op een orkaan. “Dit is een duidelijke breuk met zijn voorgangers.”