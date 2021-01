Koningshuizen doorgelicht, deel 1: waarom alle ogen in het Midden-Oosten op de sultan van Oman gericht staan

Royalty “Die brief betekende het einde van onze relatie”: vader Meghan Markle getuigt op proces tegen Britse krant

20 januari Een opvallende getuigenis op het proces dat Meghan Markle (39) aanspande tegen de uitgever van de Britse krant The Mail on Sunday. Haar vader, Thomas Markle (76), deed dinsdag z'n zegje... in het voordeel van de krant.