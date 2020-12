Koningshuis ontkent dat Spaanse (ex-)koning Juan Carlos in ziekenhuis ligt met corona

Juan Carlos regeerde Spanje van 1975 tot 2014. Hij trok zich om gezondheidsredenen als staatshoofd terug, maar behield officieel wel zijn titel. Hij heeft medewerkers laten weten dat hij vanwege het coronavirus de feestdagen niet in Spanje viert. Juan Carlos vindt het beter “stabiel” in Abu Dhabi te blijven. Hij vestigde zich daar begin augustus nadat hij in opspraak was geraakt door verdachte transacties en betalingen. Er loopt in Spanje een onderzoek tegen de 82-jarige koning vanwege beschuldigingen van omkoping en corruptie. Uiteindelijk heeft hij vrijwillig aangifte gedaan bij de Belastingdienst over het gebruik van kredietkaarten die niet op zijn naam stonden. Ook de andere leden van zijn familie haalden daar fiscaal heel wat profijt uit. De koning heeft intussen al 678.000 euro aan achterstallige belastingen terugbetaald.