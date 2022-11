Koninginnen Paola en Mathilde met zijn tweeën op stap (en ook koning Albert maakt z'n opwachting)

Koningin Mathilde en koningin Paola verschenen samen op een prijsuitreiking en galadiner in het Palais Charles de Lorraine in Brussel-centrum. Daar waren ze de eregasten op de viering van de twintigste verjaardag van Missing Children Europe. Ook koning Albert verscheen - onverwacht - op het evenement.

Paola is erevoorzitster van het beschermcomité van deze internationale organisatie voor vermiste en seksueel misbruikte kinderen. Onder de koepel van Missing Children Europe valt het “Belgische” Child Focus, waarvan Mathilde erevoorzitter is en Paola de vorige.

Koningsdag

De koningin-op-rust was dinsdagochtend ook aanwezig op Koningsdag in Brussel. Daar werd volgens traditie de regerende koning - haar zoon Filip, dus - gevierd tijdens het Te Deum, een viering in de kathedraal. Het was de eerste keer dat ze in het openbaar verscheen sinds ze onlangs ten val kwam en op doktersadvies rust in acht moest nemen.