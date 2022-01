Koningin Paola vertelt voor het eerst over haar relatieproblemen: “Ik ben tien jaar lang erg ongelukkig geweest”

RoyaltyIn een documentaire die binnenkort uitgezonden wordt op RTBF vertelt koningin Paola (84) uitgebreid over de moeilijkheden die ze meemaakte in haar huwelijk met koning Albert (87). Ze verwijst ook naar de buitenechtelijke dochter van haar echtgenoot, prinses Delphine (53), die sinds vorig jaar officieel deel uitmaakt van de koninklijke familie. Dat schrijft Paris Match.

Bekijk hier wat we eerder al wisten over de documentaire:

“Tussen 1970 en 1980 was ik echt niet gelukkig”, aldus de vorstin. In die periode was Delphine net geboren en vertoefde Albert vaak in het gezelschap van z'n kersverse dochter en z’n minnares Sybille de Selys Longchamps (80). “M'n leven was een complete puinhoop en ik voelde me miserabel. Ik wist niet waar ik heen moest. Onze echtscheiding hing in de lucht. Tien jaar lang heb ik afstand genomen van m’n relatie.”

Paola biecht op dat ze in die tijd vaak alleen was. “Meestal voelde ik me erg verdrietig. Tot Albert op een bepaald moment zei: ‘Ik heb altijd van je gehouden.’ Het deed deugd om dat nog eens te horen. Helaas kunnen we de geschiedenis niet herschrijven, want ik zou dat decennium graag overdoen. Nu pas besef ik hoe belangrijk het is om voldoende affectie te tonen. Ik ben meer en meer gefascineerd door de liefde die ik nu voel. Het is de liefde die ik nastreefde op m’n 20ste, zonder sociale beperkingen, zonder grenzen.”

Bekijk hier hoe koning Albert en koningin Paola prinses Delphine voor het eerst ontmoetten na haar erkenning als zijn dochter:

Verder vertelt de koningin ook uit over haar passie voor tuinieren en de natuur en dat ze goed haar mannetje kan staan in de keuken. “De kleinkinderen zeggen altijd: ‘Bij ‘nonni’ eten we goed.’”

De documentaire ‘Paola, côté jardin’ wordt binnenkort uitgezonden op RTBF La Une.

Lees ook: