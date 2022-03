Koningin Paola moet herstellen van gebroken arm: “Eerste leunde Albert op haar, nu heeft ze zélf hulp nodig”

Royalty Buckingham Palace schrapt plots diplomatie­ke ontvangst van Queen Elizabeth

Een diplomatieke ontvangst die komende woensdag op Windsor Castle was gepland met koningin Elizabeth is geannuleerd. Dat heeft Buckingham Palace laten weten. De vorstin is herstellende van een coronabesmetting, maar het is volgens persbureau AFP niet duidelijk of dat iets met het cancelen van de receptie te maken heeft.

27 februari