Koningin Paola hersteld van valpartij

Royalty Oordopjes, moederge­voe­lens en aandacht voor de oorlog: zo sluit ons vorsten­paar hun staatsbe­zoek aan Litouwen af

Koning Filip (62) en koningin Mathilde (49) hebben hun staatsbezoek aan Litouwen afgesloten met opnieuw aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Hij bezocht Belgische militairen die aan de grens met Wit-Rusland zijn gelegerd, zij ontmoette vluchtelingen en liet daarna in een restaurant haar moedergevoelens opspelen. Dit zijn hoogtepunten van hun derde en laatste dag in Litouwen.

26 oktober