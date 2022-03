Koningin Paola breekt arm tijdens val en moet wekenlang herstellen

Royalty IN BEELD. Britten in de ban van jonge prins George: “Hij lijkt sprékend op Diana”

De jonge prins George (8) is voor het eerst in lange tijd weer in het openbaar gespot, samen met zijn ouders. Hij ging samen met prins William en Kate Middleton naar de Six Nations-rugbymatch van Engeland tegen Wales. Toeschouwers waren blij om hem weer te zien, maar merkten vooral zijn treffende gelijkenis met prinses Diana op. “Hij is net zijn grootmoeder.”

1 maart