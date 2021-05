Koningin Máxima geeft persoonlijk verjaardagsinterview: “Nederland heeft laten zien dat ze de dochter niet afrekenen op de daden van de vader”

“50 worden, het is niet niks”, begint Máxima. “Het voelt wel prima hoor. Ietsjes ouder, elke dag, maar wel dankbaar dat ik ouder mag worden.” Matthijs van Nieuwkerk mocht haar interviewen op paleis Huis ten Bosch, waar ze met haar gezin woont. Niet alleen in woorden een persoonlijke inkijk in het leven van de koningin, ook visueel krijgen we dus een glimp van hoe de Nederlandse royals wonen en leven. Ook voor Matthijs is het nieuw, en dus begint hij z'n gesprek met even rondkijken. Tot groot genoegen van Máxima, die enthousiast alle details geeft over de bijzondere lamp en de schilderijen in de hal. De koningin lijkt niet alleen fan van design, maar vindt ook stukken gewoon op de markt.

Het interview zelf vindt plaats in de werkkamer van Máxima. “Ik ben hier vaak, hoor. Ik doe vaak Zoom-calls, en als ik echt geconcentreerd moet werken, kom ik hier. Elke dag wel een paar uur. Maar af en toe werk ik ook wel waar mijn kinderen zijn." Een foto van Willem-Alexander op de schouw trekt de aandacht van Matthijs: “Schalks, niet?” Waarop de koningin lachend antwoordt: “Ja, alleen jammer dat ik er toen niet bij was."

Poëzie

Wat is een verjaardag zonder cadeautjes? En dus geeft Matthijs haar een boek van Pablo Neruda, waarop de koningin in het Spaans een gedicht voorleest. Máxima toont zich blij met het cadeau: “Tijdens een staatsbezoek met mijn schoonmoeder aan Chili, was een van de eerste dingen die ik zei: ‘We moeten naar het huis van Neruda gaan.’ Dat was zo mooi." Máxima geeft Matthijs ook een cadeautje, een boek van dichteres Louise Kluk. “Uit mijn eigen bibliotheek, ik had geen tijd meer om naar de winkel te gaan. Ik vind poëzie lezen heel rustgevend. Ik heb ook niet altijd tijd om een heel boek te lezen, dan heb ik maar een half uurtje. Dus heb ik vaak zo’n poëzieboek in m’n tas. Het geeft me rust.”

Matthijs toont haar ook een biografie die net over de koningin verschenen is, over haar Argentijnse jeugdjaren. Zelf is ze niet van plan om het boek - en andere biografieën over zichzelf - ooit te lezen. “Ik vind het hartstikke moeilijk om over mezelf te lezen. Het is ook een kijk van een buitenpersoon, niet hoe ik naar mezelf kijk. Ik ga het zeker niet lezen", lacht ze. “Ik leef in het vandaag. Ik houd me niet zo bezig met m'n verleden." Matthijs leest een fragment uit het boek over Máxima’s periode in New York. Máxima is dan alleen, en vraagt een vriendin om de tarotkaarten te leggen. Daaruit blijkt dat ze een man zal ontmoeten, een contract gaat moeten tekenen en naar Europa zal gaan. Niet helemaal waar, zegt Máxima. “Ik had wel door dat ik hoogstwaarschijnlijk niet zou trouwen. Ik vond het moeilijk om me voor te stellen dat ik iemand zou ontmoeten die zo verliefd zou zijn op mij als ik op hem. En de timing moest dan ook nog juist zijn. Ik investeerde dus vooral in mijn werk en mijn passies, daar haalde ik mijn voldoening uit. Niet uit de verwachting van huisje-boompje-beestje." Maar op een avond worden er dan toch tarotkaarten gelegd. “Ik dacht: nou ja. Maar ze had het over een contract met een man, over Europa. Ze zei: ‘Je gaat veranderen van leven, van werk.’”

Met de pruik naar Groningen

Máxima vertelt ook over die eerste ontmoeting met Willem-Alexander, op een feestje in New York. “Ik had een camera aan. Die gastvrouw vroeg of ik foto’s van iedereen wilde maken. En dat heb ik gedaan.” Tussen de genodigden ook Willem-Alexander. Die blijkt niet meteen opgetogen dat Máxima foto’s maakt. “Hij dacht: ‘Wat gaat ze doen met de foto’s?’ Ik had daar helemaal geen begrip daarvoor: als ik foto’s wil maken, dan doe ik dat”, lacht de koningin. “Het was dus geen goede start.”

“Ik wilde zover mogelijk van dit alles blijven. Maar mijn man is persistent. Waar ik ook wel blij om was, want ik vond hem heel leuk”, geeft ze toe. “Ik bleef wel in New York, want is een relatie wel wat? Is hij iets voor me? Maar dan kwam ik hier de eerste keer. En ik dacht: als ik echt wil, moet ik veel meer weten: over het land, over de positie. Dus begon ik met Nederlandse les in New York. Daar leerde ik over koekhappen, over Sinterklaas ... En daarna dus de grote stap, toen ik dichterbij Nederland moest komen wonen. Dan had ik een pruik, en ging ik heel Nederland door, om te kijken wat voor land het was. Naar Groningen voor het museum, naar Friesland ... Willem-Alexander was aan het werken, ik ging gewoon overdag. Met die pruik, zodat ik niet herkend zou worden." Over die pruik: “Ik wilde de familie niet in verlegenheid te brengen, maar ik had de noodzaak om te weten waar ik aan begon. Ik wilde Nederland begrijpen, en Nederlanders begrijpen. Bitterballen eten, mijn Nederlands oefenen.”

Volledig scherm Máxima in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk in paleis Huis Ten Bosch in Den Haag. © Reporters / Splash

Matthijs snijdt ook het huwelijk van Máxima en Willem-Alexander aan. Hoe sterk Nederland Máxima ook omarmde, haar vader was niet welkom op het huwelijk. Of dat pijn deed? “Helemaal niet”, verzekert Máxima. “Nederland heeft niet geoordeeld dat er iets vreselijk was gebeurd in Argentinië. Dat wist ik al. Nederland heeft in tegendeel laten zien dat ‘t staat voor zijn principes. En ze rekenen de dochter niet af op de daden van de vader.”

Het is uitzonderlijk dat Máxima een uitgebreid tv-interview geeft. De laatste keer dat ze dat alleen deed was in 2011 in de NOS-documentaire ‘Portret van een Prinses’. Die werd gemaakt naar aanleiding van haar 40ste verjaardag. Nederland loopt storm voor dergelijke babbels, want toen koning Willem-Alexander in 2017 zijn vijftigste verjaardag vierde, ging hij in op een vraaggesprek met Wilfried de Jong en keken er zo’n 4 miljoen mensen naar zijn antwoorden.

Zometeen meer.

LEES OOK: